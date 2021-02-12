Москва, , 15:58 — REGNUM Подозреваемый в нанесении телесных повреждений сотруднику Росгвардии в ходе несанкционированных митингов в Москве 23 января предстанет перед судом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Москве 12 февраля, расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, которое велось первым управлением по расследованию особо важных дел, завершено.

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По данным следствия, 23 января 2021 года обвиняемый, находясь вблизи Страстного бульвара в российской столице, во время участия в несанкционированном мероприятии ударил находящегося при исполнении своих должностных обязанностей сотрудника Росгвардии ногой в область головы и скрылся.

«В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении и раскаялся в содеянном», — добавили в следственном ведомстве.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в центре Москвы прошёл несанкционированный митинг. Во время столкновения с участниками незаконной акции пострадали два бойца ОМОНа и один военнослужащий Росгвардии.

По данным полиции, участник протестной акции вблизи Страстного бульвара ударил ногой по голове сотрудника Росгвардии и скрылся. Он был задержан 27 января.