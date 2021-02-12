Нарьян-Мар, 12 февраля 2021, 15:57 — REGNUM Администрация Нарьян-Мара не разрешила окружкому КПРФ проводить митинг в честь 103-ей годовщины создания Рабоче-крестьянской армии и Военно-морского флота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава комитета Михаил Райн.
По словам Райна, организаторы митинга хотели высказаться на мероприятии против объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области и заявить о важности возвращения к прямым выборам губернатора НАО.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года в округе был разработан законопроект о возврате к прямым выборам губернатора.
Напомним, закон, в соответствии с которым губернатор избирается парламентом НАО из числа трех кандидатур, предложенных президентом РФ, был принят в округе в декабре 2014 года. Выборы главы НАО проходят по согласованию с губернатором Архангельской области, в состав которой входит округ.