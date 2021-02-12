Красногорск, , 15:58 — REGNUM В 2020 году предприятия Московской области испекли свыше 400 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом 12 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Эваристо Баскенис. Мальчик с корзиной хлеба. 1655

Наряду с таким размером производства объем потребления этого вида продукции в регионе составляет порядка 2,8 тонн в сутки, отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

По его словам, на данный момент в Подмосковье действует 35 крупных и средних хлебозаводов и более около 180 мелких пекарен и цехов.

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