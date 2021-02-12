Берлин, , 15:53 — REGNUM Федеральное правительство Германии приняло «закон об ускоренном развитии и использовании автономных транспортных средств». Об этом сообщает портал Transport-online.

Новый закон направлен на ускорение разработки и утверждения автономных транспортных средств.

«Благодаря нашему новому закону мы становимся первопроходцами на международном уровне и избавляемся от обременительных индивидуальных разрешений. Теперь нам нужны автономные автомобили и автобусы, которые будет самостоятельно доставлять пассажиров к месту назначения, а затем парковаться на автостоянке. Это не только удобно, но безопасно. Девять из десяти аварий происходят из-за ошибок людей», — сообщил министр транспорта Германии Андреас Шойер.

По его словам, следующим шагом Германии будет создание правовой базы, которая позволит автомобилям с автопилотом четвертого уровня передвигаться по определенным дорогам. Предполагается, что эксплуатация автономного транспорта в Германии начнется в 2022 году.

Ранее стало известно, что в китайском городе Чунцин начались испытания беспилотного автобуса Apollo.

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