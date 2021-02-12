Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в грядущие выходные, 13−14 февраля, небольшое «потепление» и местами снежную погоду. Об этом 12 февраля сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Федеральная трасса в Ленинградской области Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Так, по данным управления, в Петербурге 13 февраля ожидается местами слабый снег. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-восточный, северный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью −17… −19 градусов, в пригородах местами до минус 21 градуса, днём −9… −11 градусов.

«На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться»,— говорится в сообщении.

В Ленинградской области же ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ночью и утром местами изморозь. Ветер ночью переменный, днем северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью −15… −20 градусов, местами −23… −26 градусов, днём −7… −12 градусов, на востоке местами до минус 15 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

В воскресенье, 14 февраля, морозы в Северной столице немного отступят. Температура воздуха ночью будет опускать до −14… −16 градусов, а днем −10… −12 градусов.

В Ленинградской области температура воздуха ночью −12… −17 градусов, местами −22… −24 градуса, днём −10… −15 градусов. На дорогах местами гололедица.