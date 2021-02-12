Дубна, Московская область, , 15:57 — REGNUM На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Подмосковье будет запущено производство скоростных судов на подводных крыльях. Об этом 12 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Реализация проекта рассчитана на три года. За это время на территории ОЭЗ планируется создать производственный комплекс площадью около 13 тыс. квадратных метров. Объем инвестиций составит порядка 418 млн рублей.

В числе преимуществ предполагаемой к выпуску продукции названа катамаранная конструкция и наличие подводного крыла, размещенного в нише водоотводного канала. Благодаря этому решению удается существенно снизить нагрузку на двигатель судна. В то же применение композитных материалов снизит вес выпускаемых лодок и судов при увеличении ее прочности.

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