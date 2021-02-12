Белгород, , 16:22 — REGNUM Одной из автомобильных трасс Белгородской области присвоят новое имя. Дорогу передадут в федеральную собственность, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе департамента строительства и транспорта региона.

В ноябре 2020 года участок трассы Белгород — Новый Оскол — Советское включили в подведомственную сеть ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» на основании распоряжений Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Согласно распоряжению Федерального дорожного агентства, новое наименование трассы — «Белгород — М-4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск». Изменения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости и реестр федерального имущества.

Автодорога имеет асфальтобетонное покрытие на всём протяжении, на ней предусмотрено от двух до четырёх полос движения. Трасса проходит по территории пяти белгородских районов.