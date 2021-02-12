Самара, , 15:56 — REGNUM Двухуровневую автомобильную развязку планируют построить в центре Самары. Об этом 12 февраля сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Сообщается, что в городе начали готовиться к строительству эстакады на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой. Предполагается, что этот объект уменьшит долю региональных дорог, которые работают в режиме перегрузки. Работы стали возможны благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Длина путепровода составит 575 метров: планируется построить шесть полос движения, в каждом направлении — по три полосы.

Отмечается, что строители возведут транспортную развязку в разных уровнях, обустроят тротуары, смонтируют освещение, выполнят озеленение и благоустройство территории. Уже определен подрядчик: ООО «Самаратрансстрой». На реализацию данного проекта планируется направить 3,58 млрд рублей. При этом работы должны быть завершены до конца 2023 года.

Источники в пресс-службе областного правительства сообщили, что сейчас идет подготовка дублеров улицы Ново-Садовой для переключения транспортного движения.

«В настоящий момент перекрыты участки от ул. 6-ая Радиальная до ул. XXII Партсъезда, от дома № 184 до № 180 по ул. Ново-Садовой и от ул. Советской Армии до АЗС «Татнефть» (со стороны Московского шоссе)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подрядчик уже начал переустраивать водопровод, скоро начнет переустраивать сети связи и электрических сетей.

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