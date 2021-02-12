Подгорица, , 15:43 — REGNUM В больницы Подгорицы и других учреждениях первичного уровня здравоохранения в Черногории не хватает медицинских материалов для лабораторных исследований пациентов, поскольку они не могут публично объявить о закупках, поскольку решение о временном финансировании системы здравоохранения на февраль остается в силе.

Напомним, что в Черногории до сих пор не принят бюджет на 2021 год.

В медицинском центре в Подгорице подтвердил изданию Dan, что время от времени у них возникает нехватка медицинских материалов и тестов, и что они решают эту проблему, занимая определенную сумму у других учреждений.

Горожане жалуются, что из-за нехватки реагентов для анализа D-димеров для диагностики тромбов и свертывания крови они вынуждены делать анализы в частных лабораториях.

Этот тест проводится почти всеми, у кого был коронавирус, чтобы предотвратить возможное появление тромбов.

Согласно прейскуранту частных лабораторий в Подгорице, один тест на D-димер стоит от 13 до 15 евро.