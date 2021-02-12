Архангельск, , 15:32 — REGNUM Жители Лешуконского района Архангельской области рискуют остаться без теплоснабжения и электричества — запасов дизельного топлива в муниципальном образовании хватит только на 10 дней, а сроки очередной поставки до сих пор неизвестны.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ, на данный момент запас дизельного топлива составляет 158 тонн, а для нормальной жизнедеятельности района необходимо 4500 тонн.

«Сохранение дефицита электроэнергии в Лешуконском районе может привести к аварийным отключениям как самого села Лешуконское, в котором проживает почти 5 тысяч жителей, так и близлежащих деревень», — подчеркнули в ОНФ.

Чтобы успеть обеспечить район топливом потребуется не один день — доставку можно осуществить только по ледовым переправам, грузоподъемность которых ограничивается 20 тоннами.

«Считаем сложившуюся в Лешуконском районе ситуацию с недостаточным запасом топлива следствием плохой организации работы ПАО «Территориальная генерирующая компания №2». Возможно, у компании идут какие — то коммерческие сделки, но целый район не может жить как на пороховой бочке, учитывая установившийся в регионе низкий температурный режим и удаленность от областного центра на 500 километров», — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.