Улан-Батор, , 15:29 — REGNUM Всемирный банк одобрил выделение 50,7 млн долларов на помощь Монголии при чрезвычайных ситуациях, — сообщает представительство ВБ в стране.

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Дополнительное финансирование поддержит политику правительства по вакцинации не менее 60 процентов населения, обеспечив финансирование закупки вакцин от коронавируса.

«Надежные и эффективные вакцины будут играть важную роль в защите здоровья граждан и ускорении социально-экономического восстановления Монголии. Утвержденное дополнительное финансирование не только обеспечит возможностью закупки вакцины от коронавируса, но и будет оказывать поддержки для укрепления системы здравоохранения», — отметил постоянный представитель Всемирного банка в Монголии Андрей Михнев.

Ранее, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что вакцинация от коронавируса в стране начнется с 1 марта 2021 года. Монголия планирует вакцинировать 60% населения (более 2 млн человек). Власти страны ведут переговоры с Китаем, Россией, Индией и Японией с целью получения вакцины от коронавируса.

Тем временем, один из коммерческих банков Монголии планирует бесплатно вакцинировать 200 тысяч своих клиентов. Финансовая организация рассчитывает в марте закупить за свой счет вакцины «Спутник V» и «AstraZeneca».