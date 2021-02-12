Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих выписана из клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила лечение от COVID-19 и последующую реабилитацию. Об этом ТАСС заявила директор Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.

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«Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу», — сказала Архипова.

Она поблагодарила медиков и медсестёр 122-й больницы, которые сделали «всё возможное и невозможное», чтобы восстановить здоровье Фрейндлих.

В театре также подчеркнули, что очень ждут возвращения актрисы на сцену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алиса Фрейндлих попала в больницу с COVID-19 в конце декабря.

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