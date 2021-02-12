Москва, , 15:20 — REGNUM Вакцина от COVID-19 «Спутник V» прошла регистрацию для применения на территории Казахстана. Об этом сообщает официальный аккаунт разработчика препарата в Twitter.

«Казахстан стал 27-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V», — говорится в сообщении в аккаунте на английском и казахском языках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спутник V» вошёл в тройку самых популярных в мире вакцин от COVID-19.

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