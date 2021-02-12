Красногорск, , 15:51 — REGNUM Для устранения последствий обильных снегопадов дорожные и коммунальные службы Московской области переведены в круглосуточный режим работы. Об этом 12 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

На данный момент в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Такие меры были введены по причине обильного снегопада, метели и порывистого ветра до 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков сугробы в Подмосковье могут вырасти до 50 сантиметров, в связи с чем движение транспорта может быть затруднено.

Для обеспечения бесперебойного движения на дорогах в регионе дорожные и коммунальные службы было решено перевести в круглосуточный режим работы. Для борьбы с последствиями непогоды мобилизовано свыше 6,2 тыс. единиц техники и свыше 25,5 тыс. рабочих и дворников. Уборку снега планируется осуществлять по несколько раз в сутки.

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