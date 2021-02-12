Санкт-Петербург, , 15:17 — REGNUM Застройщику, рядом со стройплощадкой которого начал рушиться жилой дом на Двинской улице в Петербурге, придется придумать новые меры по сокращению вибраций при возведении новостройки. Об этом 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Госстройнадзора.

Напомним, в пятиэтажном кирпичном доме №8 по Двинской улице в Кировском районе пошли трещины, а 11 февраля отошла фасадная стена. Владельцы квартир вызвали экстренные службы, опасаясь, что дом рухнет. В свою очередь специалисты заверяют, что угрозы обрушения нет, но на всякий случай строительство остановили. С одной стороны от этого дома возводится жилой комплекс комфорт-класса «Панорамы залива», с другой — ЖК «Принцип».

Сегодня, 12 февраля, в Госстройнадзоре Санкт-Петербурга прошло оперативное совещание с представителями застройщика и подрядными организациями для разработки мер по снижению негативного воздействия строительства на жилой дом 8 на Двинской улице.

Для контроля за полнотой и правильностью проведения геотехнического мониторинга Госстройнадзор поручил подведомственному учреждению провести анализ представленных результатов наблюдений.

Как отметили в ведомстве, строительная организация провела ряд мероприятий по снижению вибраций на окружающую застройку. В частности, было создано шпунтовое ограждение строительной площадки, применены щадящие методы по устройству фундаментов нового здания. Одновременно проводится обследование несущих конструкции жилого дома №8 по Двинской улице.

«Данных мероприятий оказалось недостаточно, поэтому застройщику предписано разработать дополнительные мероприятия по снижению негативного воздействия строительства и представить в Госстройнадзор Санкт-Петербурга»,— резюмировали в пресс-службе.

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