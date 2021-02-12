Самара, 12 февраля 2021, 15:18 — REGNUM Директора строительной компании обвинили в мошенничестве в Самаре. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, обвиняемая директор ООО СК «Новый город» не обеспечила 120 дольщиков ЖК «Монблан» 19 нежилыми помещениями и 95 квартирами.
Следователи считают, что помимо этого, обвиняемая не выплатила зарплату работнику с марта по сентябрь 2019 года: в результате образовалась задолженность в размере более 300 тысяч рублей.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, злоупотребления полномочиями, невыплаты заработной платы, причинения имущественного ущерба путем обмана.
Сообщается, что в ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.
Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии намерены создать ассоциацию застройщиков