Самара, , 15:18 — REGNUM Директора строительной компании обвинили в мошенничестве в Самаре. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, обвиняемая директор ООО СК «Новый город» не обеспечила 120 дольщиков ЖК «Монблан» 19 нежилыми помещениями и 95 квартирами.

«Злоумышленница по договорам уступки передала права на помещения в доме на сумму 43,8 млн рублей аффилированной организации. Фактически средства по договорам на счета застройщика не поступили. Указанные действия повлекли утрату прав на земельный участок площадью более 4 тыс. кв. м, предоставленный фирме региональным министерством строительства для возведения жилого дома. Сумма причиненного ущерба составила 50 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователи считают, что помимо этого, обвиняемая не выплатила зарплату работнику с марта по сентябрь 2019 года: в результате образовалась задолженность в размере более 300 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, злоупотребления полномочиями, невыплаты заработной платы, причинения имущественного ущерба путем обмана.

Сообщается, что в ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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