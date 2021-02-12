Тегеран, , 15:16 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Ирана было выявлено почти 7,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и поэтому их общее число превысило 1,5 млн. Об этом 12 февраля сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

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По данным минздрава страны, за последние сутки в стране выявили 7298 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 503 753.

Также сообщается, что за это же время в Иране 58 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 58 809.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 1 285 014 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Иране за сутки выявили свыше 7,4 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.