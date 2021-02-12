Москва, , 15:10 — REGNUM Иммунитет от коронавирусной инфекции после вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» сохранится не более чем на пять месяцев. Об этом в интервью каналу «Россия 24» сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Скорее всего, она будет защищать четыре, от силы пять месяцев», — сказал Гицбург.

Он пояснил, что длительность защиты человека получившего такую прививку примерно в три — четыре раза ниже, чем у «Спутника V».

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Напомним, ранее Гинцбург заявлял, что разработанная в его центре вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» сможет защищать от COVID-19 в течение примерно двух лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в НИЦ имени Николая Гамалеи подходит к концу вторая фаза клинических испытаний российской однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Этот препарат снижает вероятность тяжёлого течения заболевания, но не исключает её полностью. Стопроцентную гарантию от тяжёлых случаев, которые грозят смертельным исходом, обеспечивает полный вариант вакцины — «Спутник V», пояснил Гинцбург.

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