Нарьян-Мар, , 15:09 — REGNUM В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали почти 1300 человек. Об этом на своей странице «Вконакте» сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

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«В нашем округе привилось от COVID-19 больше, чем заболело за все время пандемии. На сегодня привился уже 1291 житель региона. При этом за все время пандемии выявлено 985 случаев заражения коронавирусом», — сообщил Бездудный.

Накануне в округ поступила новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 2520 доз.