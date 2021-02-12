Ярославль, , 15:07 — REGNUM В Ярославской области может появится новая социальная услуга — обеспечение продуктами питания учащихся, которые занимаются на дому. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

Продуктовые наборы City-yaroslavl.ru

Поправку о выдаче продуктовых наборов определенных категориям учащихся решено внести в социальный кодекс Ярославской области. 12 февраля данный вопрос рассмотрели на заседании комитета по социальной политике Ярославской областной думы.

«Существуют дети, которые по состоянию здоровья не могут обучаться очно в учебных заведениях и вынуждены получать образование на дому. Поэтому для таких ребят в области вводится новая социальная услуга — обеспечение набором продуктов питания. Эта услуга будет предоставляться по заявлению родителей либо законных представителей учащимися, обучающимися на дому по состоянию здоровья, в соответствии с заключением медицинской организации, — рассказал о сути предложения представитель губернатора в областной думе Вячеслав Осипенко.

Он же озвучил те категорий детей школьного возраста, которых коснется новая льгота.

«Право на получение указанной меры соцподдержки будет предоставлено: детям, обучающимся по школьным программам начального общего образования, детям из малоимущих и многодетных семей, детям-инвалидам, детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере, детям, находящимся под опекой и попечительством. Кроме того, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих, обучающимся также по состоянию здоровья на дому, будет предоставляться набор продуктов питания в двукратном размере», — заявил Вячеслав Осипенко.

Дополнительного выделения финансовых средств выдача продуктовых наборов не потребует, деньги заложены в лимиты финансирования школьного питания в регионе.