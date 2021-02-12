Москва, , 15:07 — REGNUM Созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук (РАН) вакцина от COVID-19 «КовиВак» может поступить в гражданский оборот уже в конце марта 2021 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель гендиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

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"В конце марта [вакцина может поступить в гражданский оборот]», — сказал Чернов.

По его словам, «КовиВак» содержит в себе цельный, но неактивный вирус, поэтому вакцина безопасна для человека, и после вакцинации у человека может выработаться столько же антител, сколько у него бы появилось после перенесённой COVID-19.

Чернов отметил, что регистрация препарата может произойти уже к концу февраля 2021 года, однако после регистрации первая серия вакцины должна пройти контроль качества, что занимает порядка месяца, «потому что есть биологические процессы, которые ускорить никому пока не удается».

Специалист также рассказал, что «КовиВак» имитирует природный процесс борьбы организма с вирусом в целом, а не только выступает в качестве блокировки S-белка.