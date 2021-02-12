Астрахань, , 15:05 — REGNUM В Астраханской области 12 февраля подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 26 тыс. 466 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 525 человек.

Выздоровели 16 тыс. 542 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 513 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,95.

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