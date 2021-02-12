Джакарта, , 15:04 — REGNUM Facebook пытается сократить политической контент на платформе для ряда пользователей в разных странах, включая Индонезию, сообщает Antara.

«Как отметил Марк Цукерберг пользователи не хотят, чтобы политический контент захватил страницу новостной ленты», — заявили в компании Facebook.

Однако это не означает, что Facebook полностью откажется от политического контента. В течение испытательного периода Facebook изучит, как пользователи реагируют на политический контент, отображаемый на страницах пользователей.

Согласно внутренним данным Facebook, на политический контент приходится 6% материалов, которые пользователи видят в социальных сетях.

Помимо Индонезии подобное сокращение контента коснётся Канады, Бразилии и США.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Джакарты в Индонезии отмечает китайский Новый год с 11 по 26 февраля 2021 года.

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