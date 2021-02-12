Москва, , 15:03 — REGNUM Аренда загородных домов, дач, коттеджей пользовалась спросом и в предыдущие годы. В более спокойные и стабильные годы закономерный спрос имел ярко выраженный сезонный характер и приходился примерно на период летних каникул: с конца мая по начало сентября, но пандемию изменила взгляды жителей России на жизнь за городом, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

«Во время ввода жестких карантинных ограничений с самого начала весны 2020 года многие российские семьи неожиданно столкнулись одновременно с несколькими факторами: удаленная работа всех членов семьи (или чье-то сокращение), дистанционная учеба всех детей-школьников, закрытие детских садов и практически всех учреждений.

Ввиду санкций и штрафов гражданам было невозможно свободно выйти из квартиры элементарно на прогулку в парк или во двор. Необходимость пребывания на небольшой площади городской квартиры всей семьей почти круглосуточно, в попытках сохранить здравомыслие, нормальное общение и образ жизни, заставляли искать выходы из сложившейся ситуации.

У кого были благоустроенные зимние дачи, практически сразу постарались туда уехать. У кого их не было, а возникла такая потребность, захотели снять в аренду. И таких желающих оказалось очень много.

Среднестатистической семье с двумя-тремя несовершеннолетними детьми, конечно же, комфортнее во всех отношениях жить в частном доме со своим участком, где можно свободно гулять и перемещаться, независимо от ограничений, действовавших на общих территориях многоквартирных домов.

Возможно поэтому аренда загородных домов площадью 150−200 кв. метров со всеми коммуникациями, удобствами, участком стала столь популярной за 2020 год. Самый оптимальный вариант для средней семьи.

Для многих семей карантинные ограничения стали шансом и поводом «протестировать» жизнь за городом. Если по аренде цена в среднем по России повысилась на 56%, то на покупку всего на 3%. Что, в принципе, понятно и логично.

Во-первых, не все готовы сразу и насовсем переехать из городской квартиры и среды обитания в загородный дом, который хоть комфортнее и просторнее, но требует гораздо больших расходов, внимания и сил, сезонного содержания.

А во-вторых, чтобы понять в каком именно доме хотелось бы жить постоянно (купить его или построить), нужно примерить на себя что-то реальное, для понимания более полной картинки «дома своей мечты».

Привычные отпуска за границей в 2020 году для многих так и не состоялись. Отели, культурные заведения (театры, выставки, рестораны) в стране также практически не работали. А для ощущения жизни, ее позитивного движения должна быть хотя бы «смена картинки».

И даже краткосрочная аренда дома за городом, на природе, на месяц или хотя бы на неделю, очень способствовала моральному и физическому восстановлению. Зафиксированные арендные ставки от 25 до 70 тысяч рублей в месяц были самыми популярными и сопоставимыми с расходами на отпуск у граждан», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года аренда частных домов в пригородах России подорожала на 56%, стоимость их покупки выросла на 3%.

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