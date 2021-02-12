Липецк, , 15:00 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 12 февраля.

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Всего в регионе было зарегистрировано 396 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 19 тыс. 86 человек.

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