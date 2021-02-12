Липецк, 12 февраля 2021, 14:58 — REGNUM В Липецкой области 12 февраля подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона было выявлено 22 тыс. 658 положительных тестов.
За весь период наблюдения 19 тыс. 86 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 211 — за последние сутки. 396 человек скончались.
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