Курск, , 14:56 — REGNUM В Курской области по состоянию на 12 февраля зарегистрировано 409 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены две смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 25 тыс. 79 пациентов, в том числе 171 — за последние сутки.

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