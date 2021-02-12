Курск, , 14:54 — REGNUM В Курской области 12 февраля зарегистрировано 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 28 тыс. 333 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 25 тыс. 79 пациентов, в том числе 171 — за последние сутки. Скончались 409 человек.

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