Белгород, , 15:07 — REGNUM В Белгородской области 12 февраля подтверждено 164 случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 134 пациента, зарегистрировано семь летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 885 заявок, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлены 29 тыс. 444 носителя инфекции. Лечится в стационарах 1031 человек, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 48 пациентов. Получают амбулаторную помощь 3252 жителя. Выздоровели 24 тыс. 728 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 433 пациента. На самоизоляции находятся 11 тыс. 502 гражданина.

Двукратную вакцинацию от COVID-19 прошли 4626 добровольцев, получили первый компонент — 46 тыс. 373 человека. Всего на прививки подано 56 тыс. 914 заявок.