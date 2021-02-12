Бишкек, , 14:53 — REGNUM В январе нынешнего года фонд обязательного медстрахования Киргизии выделил более 84,5 млн сомов (74 млн рублей) на выплату компенсаций медикам, задействованным в коронавирусных очагах.

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Эти деньги должны быть выплачены 5 297 медицинским работникам за их участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и лечении пациентов, у которых диагностировали COVID19.

При этом врачи получат около 25,3 млн сомов (22,1 млн рублей), средний медперсонал — около 33,1 млн сомов (30 млн рублей), а младший медицинский и прочий персонал больниц и поликлиник — более 26,1 млн сомов (22,9 млн рублей).

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