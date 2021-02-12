Челябинск, , 14:53 — REGNUM Власти Челябинска призывают перевозчиков не поднимать цены на проезд в общественном транспорте. С такой просьбой выступил вице-мэр Максим Куляшов на встрече с представителями транспортных предприятий, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Перевозчики заявили на встрече, что принимали меры по сдерживанию роста цен. При этом затраты на автомобильное топливо, запчасти и смазочные материалы с 2017 года выросли. И всё же чиновник предложил им воздержаться от повышения тарифов и рассмотреть альтернативные возможности для повышения экономической эффективности работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые перевозчики, работающие на нерегулируемых маршрутах, уведомили мэрию о повышении цен. Тарифы поднимутся в марте.

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