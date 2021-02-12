Воронеж, 12 февраля 2021, 14:51 — REGNUM В Воронежской области по состоянию на 12 февраля зарегистрировано 1743 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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За последние сутки подтверждено 24 смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 56 тыс. 392 пациента, в том числе 364 — за последние сутки.
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