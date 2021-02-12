Воронеж, 12 февраля 2021, 14:50 — REGNUM В Воронежской области 12 февраля подтверждено 359 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»
Всего на территории региона был выявлен 62 тыс. 631 положительный тест.
За весь период наблюдения 56 тыс. 392 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 364 — за последние сутки.
Читайте развитие сюжета: В Воронежской области скончались ещё 24 пациента с COVID-19