Воронеж, , 14:50 — REGNUM В Воронежской области 12 февраля подтверждено 359 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона был выявлен 62 тыс. 631 положительный тест.

За весь период наблюдения 56 тыс. 392 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 364 — за последние сутки.

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