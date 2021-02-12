Стокгольм, , 15:04 — REGNUM В настоящее время администрация Стокгольмского региона требует, чтобы центральные власти Швеции «повлияли» на производителей вакцин от COVID-19, чтобы те в свою очередь предоставили четкий график поставок препарата. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«Сейчас сокращение поставок вакцин представляет собой большую проблему для ускорения темпов вакцинации», — сообщается в пресс-релизе Магнуса Тиберга, ответственного за вакцинацию в столичном регионе.

Чиновник отметил, что по состоянию на февраль поставки в Стокгольм снизились на 74%. Вместо обещанных 567 000 доз в регионе пока что получили 149 000 доз, отметил он.

Ожидается, что в марте объем поставок вакцин сократится на 44% от запланированного количества доз препарата.

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