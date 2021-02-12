Стокгольм, , 15:00 — REGNUM Профессор Каролинского института Йонас Ф. Людвигссон прекращает исследования о COVID-19 после того, как в его адрес стали поступать угрозы. Поводом послужила его научная работа, выводом которой стало заключение о том, что учителя начальной школы имеют более низкий риск тяжелого протекания COVID-19, чем остальные группы взрослого населения. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Ректор Каролинского института Уле Петтер Оттерсен выразил разочарование в связи с угрозами в адрес Людвигссона. Однако ректор подчеркнул, что нападки на профессора не являются единичным инцидентом.

«Йонас — не единственный случай. У нас есть еще примеры того, как тон может быть настолько резким, что у человека просто нет сил продолжать участвовать в научных дискуссиях», — заявил Оттерсен в интервью журналистам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции нет возможности ослабить коронавирусные ограничения — Fria Tider

Читайте развитие сюжета: В Швеции призвали «повлиять» на производителей вакцин от COVID-19