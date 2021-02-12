Москва, , 14:43 — REGNUM От существующих на сегодняшний день вариантов коронавируса российская вакцина «Спутник V» сможет защитить человека. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина «Спутник-V» Alania.gov.ru

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"Слава богу, среди вновь возникших вариантов на сегодняшний день, которые вы уже перечислили, <…> «Спутник V» защищает», — сказал Гинцбург.

Однако, по его словам, это не гарантирует того, что «завтра (не) возникнет новый вариант», от которого российская вакцина будет защищать хуже.