Стокгольм, , 14:45 — REGNUM В настоящее время в Швеции отсутствуют возможности ослабить карантинные ограничения. Как заявили в Агентстве общественного здравоохранения (FHM), это связано с риском возникновения новой волны пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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В ходе очередной пресс-конференции с участием представителей ведомства было отмечено, что планов по смягчению ограничений не существует.

«Возможно, мы столкнулись с ускорением распространения коронавирусной инфекции. Как мы показали в нашем моделировании, существует большой риск третьей волны весной, если нам не удастся соблюдать существующие правила и рекомендации», — заявил генеральный директор ведомства Йохан Карлсон.

Несмотря на то, что вакцинация от COVID-19 в стране продвигается медленно, в Агентстве общественного здравоохранения подчеркнули, что кампания по иммунизации продвигается удовлетворительно.

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