Калуга, , 15:01 — REGNUM Жители Калужской области смогут голосованием выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.

Фонтан Фото представлено администрацией калужского посёлка Воротынск

С 26 апреля по 30 мая 2021 года на общероссийской платформе для онлайн-голосования будет размещена информация о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. После регистрации через «Госуслуги» или соцсети пользователь сможет выбрать объекты, которые больше всего нуждаются в обновлении. Территории, набравшие наибольшее число голосов, попадают в адресный перечень для благоустройства на 2022 год. Цель проекта — максимально упросить участие граждан в жизни муниципалитета и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения. Принять участие в голосовании смогут жители области в возрасте от 14 лет.

«Без мнения граждан невозможно сделать общественные пространства действительно востребованными. Проекты необходимо отбирать и воплощать в жизнь только вместе с горожанами. Надеюсь, что жители нашей области активно включатся в онлайн-голосование и решат, что следует благоустроить в первую очередь», — сказал Вячеслав Лежнин.

В 2020 году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Калужской области было благоустроено 113 общественных и 139 дворовых территорий. В 2021 году планируется навести порядок в 95 общественных пространствах и в 171 дворе.

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