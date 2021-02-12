Москва, , 14:39 — REGNUM Целью произнесённых представителями духовенства слов должно быть «спасение людей», а не повышение политического градуса в обществе. Об этом в ходе заседания Высшего церковного совета в дистанционном формате заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Поэтому мы должны сохранять некое бодрствование и способность критически оценивать свои слова, в том числе с точки зрения возможного влияния на духовное состояние нашей аудитории. Когда священнослужитель становится активным участником ожесточенных споров на общественно-политические темы, когда он теряет понимание того, на чем должен быть сделан акцент в его обращении к людям, и превращается в политического комментатора, он приносит больше вреда, чем пользы», — сказал патриарх.

Он напомнил участникам Высшего церковного совета о существовании принятого Архиерейским собором в 2000 году документа под названием «Об основах социальной концепции».

Патриарх подчеркнул, что положения данного документа и указанные в нём принципы участия Церкви в политике «до сих пор не устарели».