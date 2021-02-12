Саратов, , 14:39 — REGNUM В Саратовской области с 15 февраля центры «Мои документы» будут принимать без предварительной записи. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Посещая МФЦ, жителям необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — использовать защитные маски и находиться на социальной дистанции в 1,5 метра друг от друга. Количество лиц для предотвращения массового скопления людей будут ограничивать. Посетить МФЦ смогут только заявители — получатели услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, в московских офисах «Мои документы» доступны более 270 госуслуг. При этом часть из них можно получить только по предварительной записи.

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