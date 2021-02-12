Салехард, , 14:35 — REGNUM В Уральском федеральном округе самые влюблённые люди живут на Ямале, который занял второе место в России по «индексу любви». Об этом сообщает исследовательская компания Brand Analytics.

Исследование проводилось 28 января — 8 февраля 2021 года. Для определения «индекса любви» были выявлены русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица: «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» и так далее) и негативные («я ненавижу», «меня раздражает», «бесит», «твит ненависти» и подобное). Просмотрены 894 млн публичных постов и комментариев в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, LiveJournal, а также на форумах и в блогах.

Был вычислен средний по России «индекс любви», который составил 4,7. Самый высокий индекс у Крыма — 6,7. На втором месте — Ямал с индексом 6,5. На третьем месте — Чувашия с индексом 6,1.

Выше всероссийского уровня индекс любви у жителей Курганской области — 5,7 (11 место среди 85 регионов страны). В Тюменской и Челябинской областях «индекс любви» составил 5,2 (20 и 21 место), в Свердловской области — 4,7 (43 место), в Югре — 4,5 (59 место).