Москва, , 14:28 — REGNUM Лица, привившиеся от COVID-19 вакциной «Спутник V», получат возможность стать донорами плазмы. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Уровень протективных антител, а у нас, как вы понимаете, есть возможность померить уровень протективных антител у себя в крови, соответствует тому, который позволяет нам всем быть донорами», — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что этот уровень является крайне высоким.

Гинцбург отметил, что в рамках исследований было доказано, что срок действия «Спутника V» составляет «порядка девяти месяцев», и даже немного больше. По его словам, Центр им. Гамалеи может это «гарантировать».