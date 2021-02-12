Кизлярский район, Дагестан, , 14:26 — REGNUM В Дагестане возбуждено пять уголовных дел в отношении экс-главы Кизлярского района Александра Погорелова. Они связаны с незаконным распределением земельных участков за взятки пишет ТАСС.

По данным правоохранителей, глава села Южное в Кизлярском районе раздал около 3000 кв. м земли пятерым местным жителям. За каждый участок он якобы получил вознаграждение в сумме от 30 до 60 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Погорелов уже становился фигурантом уголовных дел. Его обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По данным следствия, в период с 2012 по 2015 год он, руководя сельским советом села Южное, выдал 19 гражданам выписки из похозяйственных книг о праве пожизненного владения земельными участками. При этом государству был нанесен ущерб в размере 2,2 млн рублей.

В марте 2020 года Александра Погорелова, который к этому времени уже был главой Кизлярского района, временно отстранили от должности.

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