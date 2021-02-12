Кострома, , 16:43 — REGNUM Костромские политики и общественники не поверили в скорое решение проблемы с застройкой спортивного стадиона в микрорайоне Юбилейном, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор на встрече с жителями Юбилейного ©https://adm44.ru

Костромские коммунисты сделали заявление на официальном сайте, в котором прояснили свою позицию по ситуации. Они считают, что таким образом губернатор Костромской области Сергей Ситников решил «обелить» репутацию региональных властей после конфликтов с застройкой на улицах 8-й Окружной проезд и Ленина в областном центре.

«На днях жители микрорайона Юбилейный выразили обеспокоенность по поводу возможной стройки на месте стадиона. Костромичи возмутились — неужели власть сошла с ума, неужели конфликт с Окружной и с улицы Ленина распространится по всему городу? Но тут, словно волшебник на голубом вертолете, на место событий оперативно приехал губернатор. Клятвенно заверил жителей, что никакой стройки на месте стадиона не будет, что он берет эту ситуацию под личный контроль и вообще территория спортивной площадки будет облагорожена. Всё для людей. Волей-неволей закрадываются сомнения: а были ли вообще планы по застройке этого места? Не является ли всё происходящее обычным пиаром для представителя власти, чтобы хоть как-то «обелиться» на фоне событий на улицах Окружной и Ленина? (земля под застройку на Окружной была отдана за решение проблемы с достройкой домов для дольщиков — ИА REGNUM) Тем более, что ни на одной из конфликтующих улиц губернатор так и не появлялся, ни с кем из жителей так и не встретился» — говорится в сообщении на сайте костромского отделения КПРФ.

Схожего мнения придерживается костромская общественница Ирина Назарова. Она отметила, что эффект был бы ярче, если бы проблему со стадионом в Юбилейном не поспешили решить так скоро.

«Жители Юбилейного ещё не начинали бороться за стадион, а уже его отстояли. Только публикации об этой ситуации появились в СМИ, губернатор лично поехал в микрорайон и успокоил жителей. Тем временем на Окружной улице вырубили рощу, в домах периодически отключают отопление, люди криком кричат, а он не слышит. Что это, как не игра в доброго губернатора? Если это была пиар-акция, то я считаю, что Ситников поторопился с приездом на стадион, по законам драмы надо было понагнетать обстановку и оставить ситуацию в подвешенном состоянии ещё на несколько дней — было бы правдоподобнее и эффект был бы ярче», — сказала Назарова.

Напомним, ранее жители микрорайона Юбилейного обратились за помощью к средствам массовой информации. Горожане посчитали, что могут потерять единственную спортплощадку в микрорайоне. Спустя два дня после появления информации в СМИ на место предполагаемой застройки приехал губернатор и заверил людей, что застраивать площадку домами не будут.

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