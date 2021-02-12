Брюссель, , 14:35 — REGNUM Вакцинация 70% взрослого населения Евросоюза предполагается не «к лету» 2021 года, а к концу сентября. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 12 февраля, уточняя цель стратегии вакцинации ЕС.

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"Мы поставили задачу вакцинировать 70% населения ЕС к концу лета, а лето, как вы знаете, заканчивается 21 сентября», — сказала фон дер Ляйен, подразумевая астрономическое, а не календарное лето, истекающее в день осеннего равноденствия.

Стратегия вакцинации ЕС была сформулирована в декабре 2020 года. Сначала глава ЕК заявляла о необходимости вакцинировать 70% взрослого населения «к лету», позднее стало упоминаться «лето», а теперь — конец астрономического лета.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале текущего года у Евросоюза возникли проблемы с поставками вакцин от коронавируса. Все три западных поставщика, чьи вакцины разрешены в ЕС, не доставили объёмы, обозначенные в договорах на предзаказ препаратов.

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