Волгоград, , 14:30 — REGNUM Подозреваемых в занятии проституцией задержали сотрудники полиции в Центральном районе Волгограда. Услуги интимного характера оказывались в одном из массажных салонов, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

В организации незаконной деятельности подозревают 34-летнюю местную жительницу. По предварительным данным, она привлекла к работе в массажном салоне на «особых» условиях четырёх женщин. Они оказывали посетителями услуги интимного характера с октября 2019 года. Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали организатора и 37-летнюю сотрудницу.

Подозреваемая созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело. К административной ответственности за занятие проституцией привлечена сотрудница салона.