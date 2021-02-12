Джакарта, , 14:24 — REGNUM Жители столицы Индонезии и её окрестностей уезжают за город в преддверии праздников, связанных с китайским Новым годом, сообщает CNN Indonesia.

Власти Индонезии подтвердили, что 146 889 транспортных средств выехали из района, объединяющего Джакарту, Богор, Тангеранг и Бекаси. Объем трафика увеличился на 11%.

В преддверии праздников столицу Индонезии Джакарту покинули уже 75 383 автомобиля, что на 31,7% больше, чем в обычные дни.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии предоставили ремиссию 32 осужденным, исповедующим конфуцианство, в часть празднования китайского Нового года.

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