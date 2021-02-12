Уфа, , 14:32 — REGNUM Еще одна партия паштета, зараженная вирусом африканской чумы свиней, выявлена в Башкирии. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.

«8 февраля в ходе мониторинга поступающей в республику продукции сотрудниками Управления Россельхознадзора были отобраны пробы паштета производства ООО «Гран-Мэр» (Белгородская область) с датой производства 09.01.2021 г. и 27.01.2021 г», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что данный паштет поступил в магазины республики. При этом руководство торговых точек получило предписание, согласно которому данную продукцию продавать магазинам было нельзя до получения результатов анализов.

Отмечается, что в паштетах, который был произведен 9 января текущего года, выявлен вирус африканской чумы свиней. В результате свыше 500 кг зараженного паштета изолировали: данная продукция будет уничтожена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии изъяли и уничтожили партию паштета с датой производства от 4 января 2021 года в количестве более 500 кг.

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