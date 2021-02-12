Уфа, 12 февраля 2021, 14:32 — REGNUM Еще одна партия паштета, зараженная вирусом африканской чумы свиней, выявлена в Башкирии. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по региону.
Сообщается, что данный паштет поступил в магазины республики. При этом руководство торговых точек получило предписание, согласно которому данную продукцию продавать магазинам было нельзя до получения результатов анализов.
Отмечается, что в паштетах, который был произведен 9 января текущего года, выявлен вирус африканской чумы свиней. В результате свыше 500 кг зараженного паштета изолировали: данная продукция будет уничтожена.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии изъяли и уничтожили партию паштета с датой производства от 4 января 2021 года в количестве более 500 кг.
Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии в паштете выявили вирус африканской чумы свиней