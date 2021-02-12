Киев, 12 февраля 2021, 14:21 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили 41 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 12 февраля пресс-служба командования медицинских Сил ВСУ.
В пресс-службе отметили, что в данный момент COVID-19 болеют 546 украинских силовиков. За время пандемии в рядах ВСУ зафиксировали 43 летальных случая.
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Напомним, ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР заявили о начале вакцинации личного состава. Силовиков прививают российской вакциной «Спутник V».
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