Киев, , 14:21 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили 41 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 12 февраля пресс-служба командования медицинских Сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай … Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы девять человек. Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в данный момент COVID-19 болеют 546 украинских силовиков. За время пандемии в рядах ВСУ зафиксировали 43 летальных случая.

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Напомним, ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР заявили о начале вакцинации личного состава. Силовиков прививают российской вакциной «Спутник V».

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