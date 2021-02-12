Москва, , 14:04 — REGNUM Бывший министр по информатизационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев эстрадирован из Словении в Москву. Он обвиняется в мошенничестве и подделке документов и хищении денежных средств, сообщили 12 февраля в Генпрокуратуре РФ.

Преступление, расследуемое в рамках уголовного дела, фигурантом которого является Гаджиев, было совершено еще в 2012—2013 годах. По версии следствия, вступив в сговор с генеральным директором компании «Спектр», экс-министр похитил в составе организованной группы более 2 млн рублей, выделенных на съемку документальных фильмов о Дагестане.

Киноленты должны были по условиям контракта создавать положительный имидж республики. Однако в результате противоправных действий группы лиц, в том числе министра Гаджиева, деньги исчезли, а кино так и не появилось.

Напомним, о своем задержании бывший министр сообщил в своём аккаунте в Facebook в ноябре 2019 года. Он написал, что задержан и находится в тюрьме, ждет экстрадиции на родину.

Известно, что Гаджиев подал в отставку по собственном желанию после смены главы республики и спустя какое-то время выехал за границу. В это время в РФ уже возбудили против него уголовное дело, заподозрив в хищении бюджетных средств.

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